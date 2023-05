Time dos EUA afasta meia brasileiro por suspeita de envolvimento em apostas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Colorado Rapids, dos EUA, afastou o meia brasileiro Max Alves por suspeita de participar de esquema de apostas.

O QUE ACONTECEU

O clube informou que o jogador foi removido de todas as atividades da equipe enquanto a MLS investiga. A nota não cita nominalmente o ex-Flamengo.

Max aparece nominalmente em conversas entre os envolvidos no esquema, como os apostadores e intermediários. No processo não há confirmação da participação desses jogadores no esquema.

Em nota, o Colorado Rapids defendeu a "integridade do jogo".

*

COMUNICADO DO COLORADO RAPIDS

Estamos cientes dos relatórios sobre um jogador do Colorado Rapids em conexão com jogos de azar esportivos ilegais. Levamos assuntos dessa natureza a sério e procuramos sempre proteger a integridade do jogo. O jogador foi removido de todas as atividades da equipe enquanto a MLS conduz uma investigação sobre o assunto"