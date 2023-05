Mãe nega separação de Cristiano Ronaldo e Georgina

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, 68, falou sobre os boatos de que o filho estaria se separando de Georgina Rodríguez. A portuguesa negou que o jogador de futebol e a modelo estejam dando um fim no relacionamento.

"É tudo mentira. Todos os casais discutem. Portanto, isso é tudo uma mentira", disse ela, de acordo o site português Flash.

Rumor de crise no casamento começou após relato de briga entre o casal. O boato de que o relacionamento entre o jogador de futebol de 38 anos e a modelo estaria em crise começou no final de abril. No mês passado, o jornalista Abel Planelles afirmou ter recebido relato de briga de uma fonte ligada aos dois.

"A testemunha me escreve e me diz que 'a crise entre Cristiano e Georgina é totalmente real'. Ela tem o contato de uma pessoa que trabalha com voos particulares. Diz que eles tiveram uma discussão monumental, aos gritos. A Georgina entrou no avião toda furiosa e não cumprimentou ninguém, mas o Cristiano foi educado", contou Abel, ao site OK Diario.

Briga também teria sido influenciada pela série da modelo lançada em março. Em abril também, o jornal espanhol Mundo Deportivo destacou que Cristiano Ronaldo e Georgina têm brigado constantemente desde o lançamento da segunda temporada da série da modelo, "Soy Georgina", que estreou em março. O jogador de futebol teria alegado que a noiva mudou após ficar famosa.

O casal está junto há sete anos. Os dois estão juntos desde 2016. O relacionamento gerou frutos, como Alana Martina, 4, e Bella Esmeralda, 1. Em abril do ano passado, eles perderam um filho no parto. O atleta também é pai de Eva e Mateo, 5, que nasceram por uma barriga de aluguel, e Cristiano Ronaldo Jr., 11, que nunca teve a identidade de mãe divulgada.

A modelo ficaria com mansão de R$ 45 milhões em caso de divórcio. Com rumores de uma possível separação entre Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, a imprensa internacional aponta que a influenciadora pode ficar com a mansão de La Finca, no valor de R$ 45 milhões em uma partilha de bens.

A decisão sobre a mansão pode acontecer porque em 2019, o jogador incluiu Georgina em seu testamento e a ela foi destinada à propriedade em caso de morte dele.