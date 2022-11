Time de Beckham encaminha acordo para contratar Messi, diz jornal

SÃO PAULO/SP - O Inter Miami, time que o ex-jogador David Beckham é dono, estaria próximo de fechar a contratação de Lionel Messi. De acordo com o jornal britânico "The Times", o clube americano está confiante de que vai fechar a contratação do astro da seleção argentina e do PSG após a Copa do Mundo.

Ainda segundo o portal de notícias, Messi será o jogador mais bem pago da história da MLS se assinar o contrato.

O planejamento do Inter Miami para contar com Messi, e potencializar suas habilidades, seria contratar Cesc Fábregas -que atualmente joga no Como, na segunda divisão italiana- e Luis Suárez, dois amigos próximos do argentino e ex-companheiros dos tempos de Barcelona.

Suárez, por exemplo, recusou a renovação de contrato do Nacional-URU, e uma proposta do Grêmio, com a ideia de migrar para o futebol dos Estados Unidos.

Messi tem contrato com o PSG até 30 de junho do ano que vem, com opção de renovação por mais um ano. Se ele optar por não renovar com o clube francês, já pode assinar sem custos com qualquer equipe no mercado da bola a partir de janeiro.

Na temporada 2022/23 com o PSG, Messi atuou em 19 partidas, marcou 12 gols e deu 14 assistências.

Focado com a seleção argentina por uma vaga na próxima fase da Copa do Mundo, Messi e companhia voltam a campo na próxima quarta-feira (30), às 16h (de Brasília), contra a Polônia. Uma vitória simples garante a classificação.