Goleiro do Marrocos passa mal durante hino e é substituído antes do jogo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O goleiro Yassine Bounou, do Marrocos, estava escalado para o jogo deste domingo (27) diante da Bélgica, no estádio Al Thumama, em Doha (Qatar). Ele chegou a ficar perfilado no gramado no momento do hino nacional e cumprimentou os jogadores belgas. Mas, logo em seguida, deu lugar ao reserva Mnoir Kajoui e ficou do banco vendo seus companheiros vencerem o jogo por 2 a 0.

Segundo o jornal francês L'Equipe, Bounou se sentiu mal, com tontura e com a visão afetada, por isso não estava em condições de jogo.

A súbita mudança pegou emissoras de surpresa. De acordo com o jornal inglês The Sun, a transmissão na BBC passou 25 minutos narrando a partida como se Bounou fosse o goleiro titular.

Yassine Bounou, 31, é jogador do Sevilla, da Espanha. Tem 47 jogos pela seleção marroquina. Disputa a sua segunda Copa do Mundo.