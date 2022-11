Thiago Silva rebate técnico sérvio após vitória do Brasil: 'falta de respeito'

"São coisas do futebol. Buscamos neutralizar as jogadas deles, não tiveram chance clara de gol. Espero que nas próximas vezes, ele possa estudar um pouco melhor nossa equipe e ter um pouco mais de respeito na declaração dele", concluiu.

"A gente fica sempre feliz quando vence, por 1 a 0, por 2 a 0. A nossa felicidade é que lá atrás a gente não sofra. Não gosto de falar muito, dar polêmica, mas o treinador deles falou 'vão jogar com quatro atacantes, tem alguém lá atrás?'. Isso é falta de respeito. A gente não pede que ninguém tenha medo da gente, mas um pouco de respeito... Se tivesse estudado nossa equipe, veria que tomamos poucos gols, independente se jogamos com três ou quatro lá na frente", disse Thiago Silva, antes de ser perguntado sobre Tite ter usado essa declaração como motivação.

DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - O capitão Thiago Silva respondeu o técnico da Sérvia, Dragan Stojkovic, após o questionamento sobre a ofensividade da seleção brasileira de Tite. O time canarinho venceu por 2 a 0, nesta quinta-feira (24), no estádio Lusail, pela estreia na Copa do Mundo Qatar 2022.

