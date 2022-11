Após lesão de Neymar, Raphinha pede que arbitragem 'defenda os jogadores'

O Brasil volta a campo nesta segunda-feira (28), às 13h (de Brasília), para enfrentar a Suíça, que também venceu na estreia e é vice-líder do Grupo G por um gol de saldo a menos do que o time de Tite.

Foi nos pés de Raphinha que o Brasil teve sua primeira chance de gol na partida, ainda no primeiro tempo, mas o chute do atacante acabou saindo fraco. Questionado sobre o lance, retrucou na resposta.

DOHA, QATAR, E SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil venceu a Sérvia por 2 a 0, nesta quinta-feira (24), no estádio Lusail, na estreia na Copa do Mundo do Qatar 2022. Tudo estaria perfeito não fosse a lesão de Neymar: o camisa 10 sofreu uma entorse no tornozelo após entrada do zagueiro Milenkovic e teve que ser substituído na segunda etapa.

