Thiago Silva faz gol no final, e Fluminense afunda o Juventude





SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o Juventude por 1 a 0, nesta quinta-feira (16), no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Thiago Silva marcou o gol salvador do Fluminense, aos 52 minutos do segundo tempo.

O Fluminense chega a 41 pontos e fica na sétima posição, se aproximando do G6.

O Juventude segue em situação delicada, ficando com 23 pontos, na vice-lanterna. O Santos é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com 31.

O Fluminense volta a campo no clássico contra o Vasco, na próxima segunda-feira. O Juventude recebe o Bragantino no mesmo dia. As partidas são válidas pela 29ª rodada.

LANCES IMPORTANTES

O jogo começou truncado, e o primeiro lance de perigo foi apenas aos 31 minutos. Igor Formiga passou no fundo e cruzou. A bola passou pela zaga e chegou em Mandaca, que arrematou. Fábio quase se complicou, espalmou, mas foi rápido para segurar.

O Juventude assustou mais uma vez no segundo tempo. Ênio desceu pela esquerda e cruzou fechado. Gabriel Taliari deu peixinho, mas não alcançou a bola que saiu pela linha de fundo.

O Fluminense chegou com perigo aos 32 minutos. John Kennedy e Hércules chutaram em sequência, com ambos sendo travados pela zaga.

Giovanny, que havia acabado de entrar, carimbou a trave de Fábio na melhor chance do jogo.

Após tentativa de finalização de Soteldo, Thiago Silva dominou na área, virou e bateu na saída de Jandrei. A bola passou perto da trave, pegando na rede pelo lado de fora.

Aos 52 minutos, Thiago Silva salvou o Fluminense com um gol de voleio após cruzamento desviado.

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê (Fuentes); Martinelli, Hércules e Lima (John Kennedy); Canobbio (Soteldo), Serna (Riquelme Felipe) e Cano (Everaldo). Técnico: Luis Zubeldía.

JUVENTUDE

Jandrei; Igor Formiga, Abner, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque, Jadson (Peixoto) e Mandaca (Nenê); Rafael Bilu (Negueba), Gabriel Taliari (Giovanny) e Gilberto (Ênio). Técnico: Thiago Carpini.

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Jefferson Ferreria de Moraes (GO)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Fernanda Kruger (MT)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Gol: Thiago Silva, aos 52' do 2º tempo (FLU)

Amarelos: Thiago Silva e Freytes (FLU); Jandrei, Abner, Marcos Paulo, Jadson, Mandaca, Giovanny e Gabriel Taliari (JUV)