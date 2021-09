Thiago Paulino protesta no pódio após ter medalha de ouro anulada

Thiago Paulino protestou, na madrugada deste sábado (04), durante a cerimônia de premiação do arremesso de peso classe F57 da Paralimpíada de Tóquio. Ele perdeu o ouro e ficou com a medalha de bronze após uma polêmica envolvendo a invalidação do resultado da prova final, com a anulação dos dois melhores arremessos do brasileiro.

De acordo com a Agência Brasil, Thiago Paulino perdeu a medalha de ouro mais de dez horas após conquistá-la. O Comitê Paralímpico Chinês entrou com um recurso contra o segundo e o terceiro arremessos do brasileiro. Os dois arremessos foram os melhores entre os de todos os competidores, e o maior deles, de 15,10 metros (m), foi o da medalha de ouro. Com a invalidação, Paulino caiu para o terceiro lugar, com a sua melhor marca ainda válida sendo de 14,77 m.