Thiago Paulino perde ouro no arremesso de peso após revisão nas Paralimpíadas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Thiago Paulino perdeu a medalha de ouro conquistada na manhã desta sexta-feira, do Brasil, no arremesso de peso na classe F57 (para atletas que competem em cadeiras de rodas com sequelas de poliomielite, lesões medulares, amputações).

Em revisão divulgada na noite desta sexta (manhã de sábado no Japão), cerca de 12 horas após a prova, Thiago teve o arremesso do ouro (15.10m) invalidado, e caiu para a terceira colocação, com 14,77m, marca de sua primeira tentativa.

Com a decisão, o ouro passa para o chinês Guoshan Wu, com 15,00m, e a prata fica com o brasileiro Marco Aurélio Borges, com 14,85m. A entrega das medalhas ocorre nesta noite.

Sem o ouro de Thiago Paulino, o Brasil volta a ter 20 ouros no quadro de medalhas, com 15 pratas e 26 bronzes. O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) pode recorrer da decisão.