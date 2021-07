Thiago Braz avalia que terá de saltar mais de 5,90 m para conseguir medalha em Tóquio-2020

"Vamos para a final com boas expectativas, mas espero conseguir fazer um bom salto na final. A qualificação é sempre nervosa, mas acabou dando tudo certo. Na final, espero fazer um ótimo salto. Tudo depende do início de prova, de sentir o ambiente e aquela sensação da final, fora ajustar o aquecimento", disse.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro Thiago Braz terá a oportunidade de defender a sua medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio-2020. Campeão na Rio-2016, ele está mais uma vez na final do salto com vara.

