Textor conversa com técnico português e avança reformulação no Botafogo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com a queda do técnico Enderson Moreira, anunciada na tarde de sexta-feira (11), John Textor, investidor da Botafogo SAF, avança na reestruturação do departamento de futebol e analisa o mercado da bola em busca de um novo treinador. O olhar do dono do clube alvinegro está no exterior, e alguns nomes estão em pauta.

Na noite da última quinta (10), após a derrota para o Fluminense, pelo Campeonato Carioca, o clube anunciou a chegada de André Mazzuco para o cargo de diretor de futebol, além da nova função de Eduardo Freeland, que vai comandar um projeto envolvendo as divisões de base.

Para ocupar a vaga de treinador, o português Luis Castro, que está no Al-Duhail, do Qatar, é, atualmente, o favorito. Os contatos já foram iniciados e as negociações entre as partes estão caminhando —a informação foi divulgada inicialmente pelo Canal do TF e confirmada pela reportagem. Há, porém, ainda alguns pontos a serem debatidos antes de o acerto possa ser, de fato, concretizado.

O nome agrada Textor em alguns aspectos, dentre eles o fato de Castro ter experiência com jovens. O treinador trabalhou e ajudou a construir uma nova metodologia nas categorias de base do Porto, de Portugal, entre 2006 e 1013, quando assumiu a equipe B do profissional.

Outros setores do departamento de futebol podem sofrer mudanças nos próximos dias, e ainda há algumas dúvidas quanto ao processo. Internamente, os passos estão sendo analisados e, assim como Freeland, outros profissionais podem ser remanejados e ganhar novos encargos.

Em meio ao "choque de ordem" e à transição, há a intenção de que tudo possa ser concluído em breve para que os reforços para o elenco possam ser colocados à mesa e as tratativas, iniciadas.

Na primeira entrevista à BotafogoTV, há cerca de um mês, Textor havia demonstrado estar inteirado quanto ao calendário do futebol brasileiro e apontado senso de urgência ao dizer que "a janela não muda para ninguém, ela é agora, o campeonato Estadual começa agora".

Apesar disso, o empresário adota cautela. Em cima do mapeamento feito pelo Botafogo ao fim da temporada passada, ele quer aumentar o leque de opções por posição por entender que não há margem para erros, buscando contratações que se mostrem "tiros mais certeiros".