Corinthians tem proteção contratual para casos como o de Robson Bambu

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O caso envolvendo o zagueiro Robson Bambu, acusado por uma mulher de 25 anos de estupro de vulnerável, pegou o Corinthians de surpresa. Juridicamente, porém, o clube está confiante.

Segundo apurou a reportagem, desde que o clube começou a implantar o departamento de compliance, passou a prever cláusulas contratuais em casos de danos à reputação do clube. Isso engloba, segundo dirigentes ouvidos pela reportagem, casos semelhantes ao ocorrido com Bambu.

Foram elaboradas cláusulas que podem ser usadas em todos os contratos e permitem punições ou até rescisão sem pagamento das verbas de devidas no caso de atitudes de jogadores e outros funcionários que causem dano à imagem da agremiação.

As chamadas cláusulas morais são ativadas em caso de decisão judicial ou quando acontecer um fato consumado e inegável. Como quando fica comprovada uma agressão física, por exemplo. Essas cláusulas, que permitem a demissão por justa causa, estão no contrato e no contrato de direito de imagem dos jogadores.

No entanto, as cláusulas não impedem que o jogador demitido possa eventualmente acionar o Corinthians na Justiça por conta da demissão.

Quando se trata de uma acusação criminal, há a dificuldade de se comprovar a culpa do acusado. Uma decisão definitiva pode demorar anos, e acontecer depois do final do contrato do jogador com o clube.

A situação de Bambu é vista com cautela pelos dirigentes porque o jogador nega ter praticado estupro de vulnerável. A diretoria espera por um avanço na apuração dos fatos.

O clube também trabalha internamente para a criação de um código de conduta, para estabelecer práticas melhores entre funcionários e colaboradores.

Dirigentes, que ainda não querem se manifestar publicamente até que o caso seja apurado, defendem que o Corinthians precisa apurar a extensão dos eventuais danos provocados à sua imagem pelo episódio e a probabilidade de reversão. E que não é possível condenar nem absolver a conduta do zagueiro sem aprofundamento das provas e alegações.

Os fatos que geraram o boletim de ocorrência contra Bambu teriam ocorrido na manhã do último dia 3. Robson, um amigo e duas mulheres teriam ido a uma casa noturna no Tatuapé, na zona leste da capital paulista, e, depois disso, teriam se dirigido a um hotel na região.

A mulher que acusa Robson Bambu de estupro disse que passou a noite com o amigo dele, em uma relação consensual, enquanto a amiga estava com o zagueiro. Ela teria pegado no sono e, ao acordar, teria sido surpreendida com o atleta do Corinthians "deitado sobre ela, nu, e que ele introduzia o dedo em sua vagina".

O amigo com quem ela teve relações consensuais, chamado Pezinho, teria observado tudo. Robson Bambu teria dito a todo momento que não praticou violência e que "tenho filha, mulher, eu não ia fazer isso com você".

Após a cena, segundo o relato da vítima, ela afastou Bambu com um empurrão, colocou a roupa e saiu do quarto, à procura de sua colega. Ela ainda disse que Bambu conseguiu alcança-la, pediu-lhe para ficar com calma, e negou ter praticado violência sexual contra ela. A vítima encontrou sua colega e foram embora do hotel, com um motorista por aplicativo.

O zagueiro Robson Bambu já havia apresentado problemas disciplinares no clube. Na semana passada, ele chegou atrasado a dois treinamentos, sem comunicar que chegaria depois. Por isso, o Corinthians notificou Bambu na última quinta-feira (10), e o multou pelos atrasos ocorridos na semana passada.

Robson Bambu foi anunciado como reforço do Corinthians em 20 de janeiro e ainda não estreou. Ele foi contratado por empréstimo do Nice, da França, até o fim de 2022. Ele já está registrado no BID, da CBF, e está aprimorando a parte física para fazer seu primeiro jogo com a camisa do clube.

Para lidar com o caso, Robson Bambu constituiu advogada para se defender da acusação e ainda procurou uma assessoria de imprensa especializada em gestão de crise para minimizar os danos à sua imagem

"É fantasiosa e sem sentido a história contada à polícia envolvendo o jogador Robson Alves de Barros. O atleta não compreende as razões que motivaram a denunciante, mas já acionou seus advogados e está absolutamente seguro de que as investigações mostrarão que é inocente", disse a defesa do jogador, em comunicado oficial.