Rune fechou o jogo no saque seguinte, de virada, e avançou de fase. O dinamarquês de 20 anos, atual número 6 do mundo, está disputando o grand slam na Inglaterra pela primeira vez.

Fokina inventou de sacar por baixo quando estava 8 a 8 no tie-break do quinto set. Tal tipo de saque pode ser considerado provocação ou estratégia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.