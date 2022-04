Técnico que deu cabeçada acusa auxiliar mulher de mentir sobre agressão

Segundo a transmissão da Cultura, a auxiliar confirmou que prestará queixa contra o treinador. Além disso, na volta do intervalo, vários jogadores da Desportiva foram conversar com a auxiliar, que seguiu na partida.

Insatisfeito após o árbitro Arthur Gomes Rabelo encerrar o primeiro tempo antes do seu time cobrar um escanteio, o treinador foi tirar satisfações com a arbitragem e acertou uma cabeçada na bandeirinha, que imediatamente levou as mãos ao rosto.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Rafael Soriano, da Desportiva, acusou a assistente de arbitragem Marcielly Netto de mentir sobre agressão no intervalo de jogo contra o Nova Venécia, neste domingo (10), pelo Campeonato Capixaba. O comandante negou ter dado uma cabeçada no rosto da bandeirinha e a desafiou a registrar boletim de ocorrência.

