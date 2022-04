Cuiabá marca no início, retranca e bate time alternativo do Fortaleza

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Cuiabá estreou com vitória e conquistou seus primeiros três pontos na Série A do Brasileirão ao vencer neste domingo (10) o Fortaleza por 1 a 0 dentro da Arena Castelão, no Ceará. Prezando por um estilo de jogo recuado, o Dourado aproveitou uma das poucas chances que teve para marcar ainda aos sete da primeira etapa, com Everton.

O próximo compromisso do Leão do Pici será contra o River Plate, fora de casa, no dia 17, às 19h (de Brasília), pela Libertadores da América. Já o Dourado pega o Rancing Club, pela Sul-Americana, na próxima quarta-feira (13), às 19h15.

Everton soube aproveitar uma das poucas oportunidades que a equipe teve em campo para decidir. Além de marcar o gol que deu a vitória, foi o seu primeiro com a camisa do Dourado desde que chegou à equipe em janeiro.

O Fortaleza entrou com um time misto. Benevenuto, Lucas Lima e Pikachu não entraram e Kayzer só foi acionado na segunda etapa. Como resultado o que se pôde ver foi um time um pouco mais lento, sem conseguir trabalhar a bola e perdido entre a defesa e o meio de campo.

Apesar da lentidão, a equipe ficou mais com a bola e esteve com mais jogadores no campo adversário além de ter criado boas chances, mas não soube aproveitar por causa de um setor ofensivo que também não estava em sua melhor noite, sendo alterado apenas na segunda etapa quando já era tarde demais.

O Dourado prezou por atacar no erro do rival e estava disposto a sair da Arena Castelão com um empate pelo estilo de jogo impresso que prezou pela retranca. O Cuiabá marcou o gol logo aos 7 minutos e depois finalizou mais duas vezes, ambas para fora. Depois disso, pouco ofereceu perigo e posicionou os jogadores na maior parte do tempo atrás da linha do meio campo e aguardou as investidas do Leão.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 1 CUIABÁ

Motivo: 1ª rodada do Brasileirão

Estádio: Arena Castelão, no Ceará

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva

Cartões amarelos: Robson, Ceballos (FOR); Alan Empereur, Alesson e João Lucas (CUI);

Gols: Everton (CUI), aos 7 do primeiro tempo.

FORTALEZA

Max Walef, Tinga, Ceballos, Titi, Jussa (Hércules), Felipe, Matheus Vargas, Vitor Ricardo (Depietri), Lucas Crispim, Romarinho (Renato Kayzer) e Robson (Silvio Romero). Técnico: Juan Vojvoda.

CUIABÁ

Walter, João Lucas, Alan Empereur, Marllon, Rafael Gava (Paulão), Igor Cariús, André Luís (Felipe Marques), Pepê, André Felipe (Elton), Rodriguinho (Marcão Silva) e Everton (Alesson). Técnico: Pintado.