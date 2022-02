Técnico Leonardo Jardim deixa Al Hilal após Mundial e fica livre no mercado

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O técnico português Leonardo Jardim deixou o comando do Al Hilal dias após a disputa do Mundial de Clubes. O anúncio foi feito pelo clube da Arábia Saudita nas redes sociais, hoje (14), e o treinador está livre no mercado.

"A direção do Al Hilal decidiu assinar uma rescisão de comum acordo com o treinador português Leonardo Jardim. Agradecemos Jardim por seus esforços no clube e desejamos sorte na sequência de sua carreira", diz o curto comunicado oficial divulgado pelo clube atual campeão asiático.

Aos 47 anos, Jardim tem no currículo um Campeonato Francês com o Monaco (2016-17), uma Supercopa Saudita e uma Liga dos Campeões da Ásia com o Al Hilal, esta conquistada em novembro. Ele deixa o time saudita após oito meses, tendo como últimos jogos os disputados no Mundial de Clubes, contra Al Jazira (EAU), Chelsea e Al Ahly (Egito).

O Al Hilal já anunciou o substituto de Leonardo Jardim. Trata-se do argentino Ramon Angel Díaz, que em 2020 teve problemas de saúde e foi contratado e demitido pelo Botafogo antes mesmo de estrear. Ele estava no Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, e já comandou o Al Hilal uma vez (entre 2016 e 2018).