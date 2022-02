Neymar deve reforçar o PSG contra o Real Madrid pela Champions

Enquanto o defensor não reencontrará o time de Madri, Lionel Messi voltará a enfrentar o clube contra o qual se acostumou a ser carrasco durante sua passagem vitoriosa pelo Barcelona. O próprio técnico do PSG afirmou que tem grande expectativa sobre o argentino para as oitavas de final. "Esperamos que ele faça um bom jogo", afirmou Pochettino.

Se o retorno do brasileiro ainda é incerto, a presença do zagueiro espanhol Sergio Ramos está descartada. O jogador segue em recuperação de uma lesão na panturrilha e por esse motivo não encara o seu ex-time.

O brasileiro não entra em campo desde o dia 28 de novembro, quando atuou na vitória do PSG diante do Saint-Étienne, por 3 a 1, pelo Campeonato Francês.

O duelo de ida entre franceses e espanhóis será disputado no estádio Parque dos Príncipes, às 17h (de Brasília) -o SBT, a TNT e o HBO Max vão transmitir o jogo. O confronto de volta será no dia 9 de março.

"Com certeza ele [Neymar] está pronto. EParticipou do treinamento. Vamos ver as escolhas do treinador, de jogar ou deixá-lo no banco. Não sei qual será a escolha dele. Mas ele está pronto para a partida contra uma grande equipe. É o momento em que você tem que se esforçar e ele está pronto para isso", afirmou o defensor.

