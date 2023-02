Técnico diz que Fla se surpreendeu com qualidade de jogadores do Al Hilal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ramón Díaz, técnico do Al Hilal, avaliou que o Flamengo se surpreendeu em campo com a qualidade dos jogadores do clube saudita. Em entrevista coletiva após a semi do Mundial, o treinador argentino também falou sobre os pênaltis marcados a favor de seu time.

"Acredito que os pênaltis foram justos, principalmente o primeiro. Acredito que eles se surpreenderam com a qualidade dos nossos jogadores e isso os surpreendeu no andamento do jogo", disse Díaz, em coletiva.

Díaz citou a qualidade ofensiva do Flamengo para exaltar a atuação do Al Hilal. Segundo ele, o clube saudita não deu espaço para os brasileiros e controlou o jogo.

"Nós não demos espaços. Se analisarmos a partida, o único chute do Flamengo no primeiro tempo foi o gol. Para uma equipe que é super ofensiva não criar situações, quer dizer que o adversário controlou bem e ganhou por isso. Foi uma partida muita intensa, e nossos jogadores tiveram muita tranquilidade quando tivemos um homem a mais", completou o técnico.

Classificado à final do Mundial pela primeira vez em sua história, o Al Hilal aguarda a outra semifinal, entre Al Ahly e Real Madrid, para conhecer seu adversário na grande decisão.