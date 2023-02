Fifa não explica e muda local do jogo do Flamengo após queda para Al-Hilal

A mudança de última hora impacta diretamente na logística de torcedores e da imprensa, que já estavam com hotéis reservados para os dois jogos que aconteceriam em Rabat, no dia 11.

TÂNGER, MARROCOS (UOL/FOLHAPRESS) - Sem muitas explicações, a Fifa resolveu mudar o local da disputa de 3º e 4º lugar do Mundial de Clubes. Inicialmente marcada para acontecer como preliminar da final, no dia 11, no estádio Moulay Abdalah, em Rabat, ela agora foi transferida para Tânger, local da derrota do Flamengo por 3 a 2 para o Al Hilal.

