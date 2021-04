Técnico da seleção brasileira de vôlei é intubado para tratar Covid-19

Manaus/AM - O técnico da seleção masculina de vôlei, Renan Dal Zotto, que foi diagnosticado com Covid-19, foi intubado para manter o nível de saturação de oxigênio mais alta. A informação foi divulgada, nesta segunda-feira (19), pela Confederação Brasileira de Vôlei. A entidade ainda divulgou que o vice-presidente da CBV, Radamés Lattari, também com o novo coronavírus, foi extubado e segue com boa evolução clínica. Radamés está com oxigênio complementar e em tratamento para pneumonia e trombose venosa.

Segundo o G1, Renan deve ficar intubado de 48 a 72 horas para, então, iniciar a retirada do respirador mecânico. O técnico foi internado na última sexta-feira (16). O craque da geração de prata apresentava sintomas leves, mas teve uma baixa na saturação e precisou de assistência. Dois dias antes, Radamés tinha sido intubado.

Renan Dal Zotto já tomou a primeira dose da vacina, mas ainda aguarda o calendário para tomar a segunda. De acordo com especialistas, é importante ressaltar que as vacinas não impedem que as pessoas peguem a doença, mas que desenvolvam sintomas graves.

Por isso, mesmo os vacinados devem manter todos os protocolos de higiene e distanciamento social. Até porque, embora estejam protegidos contra sintomas mais graves, podem infectar outras pessoas que ainda não estão vacinadas e que poderiam ter sérios problemas.