Técnico da Inglaterra decide seguir no cargo, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gareth Southgate continuará sendo o treinador da Inglaterra após a Copa do Mundo. A informação é do jornal britânico "The Telegraph". O técnico inglês de 52 anos ainda não informou a decisão à federação local, a Football Association (FA), mas já teria avisado amigos e familiares.

Antes da Copa do Mundo, a ideia de Gareth Southgate era deixar o cargo, independente do resultado da seleção inglesa. De acordo com a publicação inglesa, o treinador via um ambiente negativo em torno de si por conta dos maus resultados na Liga das Nações.

Apesar da eliminação nas quartas de final diante da França, Southgate avaliou que há um clima mais favorável para continuar após o Mundial. Além de contar com o apoio da FA, os torcedores ingleses também querem que o treinador continue no comando da seleção inglesa.

O próximo jogo da Inglaterra é apenas no dia 23 de março de 2023, contra a Itália, pela primeira rodada das eliminatórias para a Eurocopa de 2024, que será disputada na Alemanha.

Gareth Southgate está no comando da seleção inglesa desde 2016. Ele conseguiu alguns dos melhores resultados da história do futebol inglês, como o terceiro lugar da Liga das Nações, em 2018/19, e o vice-campeonato da Eurocopa 2020, além do quarto lugar na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.