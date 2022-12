Técnico da França elogia Marrocos antes de duelo pela semi

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Didier Deschamps, da França, está em clima de festa pela classificação para as semifinais da Copa do Mundo do Qatar, mas já está de olho na seleção de Marrocos, que mais cedo eliminou Portugal. Os franceses venceram a Inglaterra por 2 a 1 pelas quartas de final e seguem na busca do bicampeonato.

Em entrevista na beira do campo, exibida pelo SporTV, Deschamps parabenizou sua equipe pelo triunfo sobre a Inglaterra e exaltou a campanha de Marrocos, que eliminou Portugal e Espanha nos mata-matas.

"Vamos pouco a pouco. Agora a gente tem que aproveitar e comemorar. O time do Marrocos merece o reconhecimento de todos. É claro que eles não faziam parte dos times que esperávamos ver aqui, mas é uma bela surpresa. Vimos o Marrocos fazendo bons jogos contra grandes adversários. Teremos que nos concentrar e preparar muito", avaliou o comandante francês, questionado sobre os dois jogos que faltam para a conquista da segunda falta consecutiva.

Sobre o confronto de hoje, Deschamps elogiou a jovem seleção da Inglaterra e celebrou a "magnífica" vitória francesa.

"Foi realmente um jogo e tanto, o time inglês estava muito organizado, um time muito capaz. Foi magnifico conseguir ganhar deles e poder mais uma vez chegar as semifinais. Dá vontade de pausar o tempo, porque uma semifinal de Copa do Mundo é algo muito sério. Agora a gente vai comemorar e concentração geral para quarta-feira, Nosso time está forte e conseguimos ir muito bem", completou o técnico.

França e Marrocos se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 16h (de Brasília), no estádio Al Bayt, pelas semifinais. Do outro lado da chave, Argentina e Croácia jogam na terça-feira (13), em mesmo horário, no Lusail.