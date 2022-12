Rizek diz que Brasil teve 'pior futebol' dos eliminados nas quartas da Copa

Os duelos da próxima fase serão realizados na próxima semana. Na terça (13), Croácia e Argentina medem forças, às 16h (de Brasília). No dia seguinte (14), no mesmo horário, será a vez de França e Marrocos duelarem por uma vaga na grande final.

A publicação na rede social logo foi inundada com comentários concordando e discordando do jornalista. A maioria dos argumentos contrários à opinião de Rizek destacava negativamente a atuação da seleção portuguesa diante de Marrocos.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A França venceu a Inglaterra por 2 a 1, na tarde deste sábado (10), e conquistou a última vaga nas semifinais da Copa do Mundo do Qatar. Após a definição da próxima fase, o jornalista André Rizek afirmou que a seleção brasileira "jogou o pior futebol" entre as equipes eliminadas nas quartas de final.

