Tatiana Weston-Webb vence etapa da WSL em J-Bay e sobe no ranking

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um placar de 17.50 a 15.67, Tatiana Weston-Webb bateu a australiana Tyler Wright e venceu a etapa de J-Bay da WSL, na África do Sul. A conquista colocou a brasileira no terceiro lugar do ranking mundial, ficando atrás apenas de Carissa Moore e Johanne Defay.

Tatiana largou com uma nota de 7.83 na primeira onda, mas logo superou com um 8.50 na segunda e aumentou seu score com um 9.00 na última. Por sua vez, Tyler Wright teve 7.50 e 8.17 como suas maiores notas.

A vitória na África do Sul tornou Tatiana Weston-Webb a única mulher a conseguir vencer duas etapas nesta temporada. O primeiro triunfo havia sido em Bells Beach, na Austrália.

Na categoria masculina, a vitória ficou com Ethan Ewing, que venceu Jack Robinson por 16.80 a 16.30. Com o resultado, o australiano ultrapassou Ítalo Ferreira no ranking mundial e assumiu a terceira colocação.

A vitória conquistada na África do Sul foi a primeira de Ewing na temporada. Ao longo da etapa em J-Bay, o australiano eliminou o brasileiro Yago Dora, na fase de quartas de final.