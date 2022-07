Tarumã contrata atacante colombiano Richard Hurtado

O Tarumã enfrenta, na segunda-feira, dia 18, o Parintins FC, em partida da 1ª rodada do Barezão 2022. O jogo acontece no estádio Ismael Benigno.

Com 29 anos completados na última quarta-feira, dia 13, Hurtado é da cidade colombiana de Condoto e já defendeu as cores de equipes como Boyacá Chicó (Colômbia), Quarteirense SAD e Moncarapachense, ambas de Portugal.

Manaus/AM - A temporada do Esporte Clube Tarumã no Campeonato Amazonense 2022 vai ter o reforço do atacante colombiano Richard Maturana Hurtado, conforme anúncio feito na sexta-feira, 15, pela diretoria do Lobo do Norte.

