Taça da Copa do Mundo Feminina passa dois dias no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A taça da Copa do Mundo de futebol feminino irá passar pelo Rio de Janeiro entre quarta (29) e quinta (30).

A ação faz parte do tour da taça da Copa do Mundo feminina, que acontecerá na Austrália e na Nova Zelândia a partir do dia 20 de julho. O troféu já passou por nove países. Estará na capital fluminense entre os dias 29 e 30 de março.

O público terá a possibilidade de visitar a taça, que chegará às 6h30 de quarta (29) ao Cristo Redentor. O evento terá a presença de Formiga, Aline Pellegrino e da técnica Pia Sundhage.

O troféu ainda passará a tarde no Campo da EsEFEx e, na quinta (30), ficará com autoridades no Palácio da Cidade.