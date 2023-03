Diretoria do Bayern se posiciona sobre saída de técnico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A diretoria do Bayern de Munique se justificou a respeito da demissão do técnico Julian Nagelsmann, que possuía ótimos números na temporada.

'Temos o dever e a responsabilidade de garantir o êxito esportivo', afirmou o diretor geral e ex-goleiro do clube, Oliver Kahn.

As atuações irregulares do time na temporada pesaram na decisão, segundo o diretor de futebol Hasan Salihamidzic: "Foi uma decisão emocionalmente muito difícil".

"O time sempre tem atuações de destaque, mas de vez em quando mostra deficiências inexplicáveis", completou Kahn, que esperava melhora após os reforços da atual temporada.

100% na Champions

O que pode explicar a insatisfação dos diretores - e ex-jogadores - do Bayern está na diferença de cenário do clube bávaro entre as duas principais competições que disputa.

Na Champions League, os alemães somam 100% de aproveitamento. Nessa conta, entram as duas vitórias contra o PSG nas oitavas de final.

Entretanto, na Bundesliga, tida como obrigação para a equipe, os bávaros ocupam a segunda posição, um ponto atrás do rival Borussia Dortmund.

Embora tenha perdido apenas três partidas, menos que os líderes do campeonato, o excesso de empates (7) atrapalha o clube a engatar uma boa sequência e assumir a ponta da tabela.

O diretor Oliver Kahn disse que as atuações irregulares começaram na temporada passada, mas observa que, mesmo com os reforços trazidos nas últimas janelas, não vê a melhora esperada, o que justificou, para ele, a mudança para a chegada do novo comandante: Thomas Tuchel, ex-Chelsea e PSG.

"Voltamos a reforçar o plantel e temos um dos melhores da Europa. Porém, a continuidade do rendimento não melhorou realmente. Não podemos estar satisfeitos com os resultados e o rendimento da segunda metade da temporada", encerrou Kahn.