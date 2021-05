Sylvinho estreia pelo Corinthians com derrota e pouca criatividade

O time volta a campo pelo Brasileiro no domingo (6), contra o América-MG. Porém, na próxima quarta-feira (2), enfrenta novamente o Atlético-GO, desta vez pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, também na Neo Química Arena.

Conhecido por ser enérgico, Sylvinho gritou e gesticulou à beira do campo, procurando orientar os jogadores durante toda a partida. O treinador foi apresentado no Corinthians na última terça (25).

Atrás do placar após sofrer gol de Zé Roberto aos 44 minutos do primeiro tempo, o Corinthians teve sua melhor chance para empatar em pênalti sofrido por Gustavo Silva e desperdiçado por Mateus Vital aos 17 da segunda etapa.

Para a sua primeira partida, Sylvinho escalou uma equipe sem centroavante -Jô começou no banco e Cauê, com lesão, não foi relacionado. Mas o ataque formado por Gustavo Silva, Mateus Vital e Luan -este último por vezes atuando como um falso 9- não funcionou.

No setor ofensivo, porém, a falta de criatividade e de eficiência foram as mesmas que têm limitado a equipe corintiana nos últimos tempos. Contra o organizado Atlético-GO, a equipe não conseguiu criar jogadas e pouco deu trabalho ao goleiro Fernando Miguel.

A equipe alvinegra apresentou intensidade durante boa parte da partida, apertando a saída de bola e marcando o adversário sob pressão. São características do estilo de jogo que Sylvinho pretende implementar e aperfeiçoar. O treinador é adepto do "pressing" (pressionando, em inglês), uma expressão do futebol moderno.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na estreia do técnico Sylvinho, 47, o Corinthians apresentou os mesmos problemas de jogos passados e iniciou o Campeonato Brasileiro com derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, neste domingo (30), na Neo Química Arena.

