Com gol no fim, Athletico-PR vence o América-MG na estreia do Campeonato Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com gol de Carlos Eduardo na reta final da partida, o Athletico-PR estreou no Campeonato Brasileiro com vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, time que volta à Série A após dois anos na segunda divisão.

Os dois times se enfrentaram na noite deste domingo (30) na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), e fizeram um jogo muito centrado no meio campo e de muita eficiência de ambos os goleiros nas poucas oportunidades que surgiram.

O único gol da partida saiu aos 41 minutos, quando Carlos Eduardo soltou um cruzamento que tinha Matheus Babi como alvo, mas que entrou nas redes, para a felicidade do time atleticano. A jogada chegou a ser consultada no VAR, mas sem impedimento marcado.

Ambos agora focarão nos compromissos que terão pela Copa do Brasil no meio de semana. O América-MG, semifinalista na edição passada, enfrentará o Criciúma na quarta-feira (2), às 21h20, enquanto o Athletico-PR irá a Santa Catarina para enfrentar o Avaí na quarta, às 19h.

Muito jogado no meio do campo, a primeira etapa na Arena da Baixada ficou marcada pelo equilíbrio. Até os 30 minutos, o Athletico-PR pareceu ter um domínio do jogo e até criou a melhor jogada do primeiro tempo, com Renato Kayser chutando no travessão.

Nos últimos 15 minutos, o América-MG conseguiu crescer. O time mineiro chegou a ir para o intervalo com vantagem na quantidade de finalizações: foram oito contra duas do Athletico-PR. Porémm apenas uma realmente deu trabalho para Santos: aos 41 minutos, quando Felipe Azevedo pegou de primeira e obrigou o goleiro atleticano a fazer grande defesa.

Nem as trocas feitas pelos técnicos de Athletico-PR e América-MG conseguiram tirar o zero do placar na etapa complementar. Os times voltaram do intervalo ainda no mesmo ritmo, com Renato Kayser cabeceando em cima de Matheus Cavichiolli aos nove minutos e com Felipe Azevedo respondendo, também de cabeça, no minuto seguinte.

O jogo seguiu sem grandes riscos à defesa e chegou a ser interrompido para o árbitro confirmar um possível cartão vermelho em Zé Ricardo no VAR. A história mudou aos 41 minutos, quando Carlos Eduardo, que havia entrado no segundo tempo, mandou uma bola cruzada em direção a Matheus Babi e conseguiu estufar as redes do goleiro Cavichioli.

Athletico-PR

Santos, Khellven (Marcinho), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Christian (Léo Cittadini), Richard e Jadson (Carlos Eduardo); Nikão, Vitinho (David Terans) e Renato Kayzer (Matheus Babi). T.: António Oliveira

América-MG

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson e Marlon (Alan Ruschel); Zé Ricardo, Juninho e Felipe Azevedo (Ramon); Bruno Nazário (Geovane), Alê e Rodolfo (Ademir). T.: Lisca

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Cristhian Passos Sorence (ambos de GO)

Cartões amarelos: Nikão (Athletico); Anderson Jesus e Zé Ricardo (América-MG)

Gols: Carlos Eduardo (Athletico), aos 41min do segundo tempo