Surto de Covid-19 no Vasco causa afastamento de 6 jogadores

O Vasco identificou um surto de Covid-19 e afastou os jogadores Nenê, Leo Matos, Riquelme e Thiago Rodrigues após testarem positivo para Covid-19, nesta segunda-feira (3), durante a reapresentação do elenco. Os atletas Luis Cangá e o volante Matías Galarza também foram diagnosticados com a doença e estão cumprindo isolamento no Equador e Paraguai, respectivamente. Segundo o clube, por recomendação do departamento médico, optou-se "por preservar o ambiente do CT Moacyr Barbosa e garantir a segurança de todos que circulam no mesmo. Sendo assim, os atendimentos presenciais de imprensa estão suspensos até que se entenda que esta atividade será realizada de forma segura".

