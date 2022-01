Campeã brasileira de muay thai morre de infarto aos 32 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu neste domingo (2) a lutadora de muay thai Monique Piske, vítima de infarto, aos 32 anos. O corpo da atleta foi encontrado pelos pais já sem vida em sua casa, localizada em Guaramirim, norte de Santa Catarina. A morte foi confirmada pela irmã, Luciana, que informou familiares e amigos pelas redes sociais. "Vou sentar na minha varanda e te esperar chegar pra gente tomar aquele café ou inventar algo pra comer... Vou sempre te esperar mana", publicou Luciana no Facebook. Monique Piske foi campeã brasileira de muay thai em 2018. A catarinense garantiu o cinturão na categoria até 70 kg. A atleta também conquistou duas vezes o estadual de muay thai e títulos da Copa do Brasil de Kickboxing e do Joinville Fight Night de MMA. O velório de Monique ocorreu nesta segunda-feira (3), na Capela Mortuária de Guaramirim. A cerimônia de cremação foi realizada às 17h no Crematório Catarinense, em Jaraguá do Sul.

