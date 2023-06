Sub-20: Amazonas FC perde pontos por escalação irregular e é eliminado

Caso não consiga reverter a decisão, a Onça-pintada ficará de fora das quartas de final do Campeonato Amazonense Sub-20, repetindo a campanha do ano passado, quando caiu na primeira fase - na qual também perdeu pontos por escalação irregular.

Já nesta segunda-feira, a 2ª Comissão Disciplinar julgou a irregularidade cometida na derrota do Amazonas FC para o Tabosão. Como o clube não somou pontos no jogo, a Onça-pintada perdeu "apenas" 3 pontos pela infração.

Expulso na última rodada da competição em 2022, o lateral-direito André Luiz foi condenado a cumprir um jogo de suspensão no mesmo torneio do ano seguinte. Porém, o jogador atuou na primeira e na segunda rodada.

A 2ª Comissão Disciplinar do TJD-AM definiu a perda de 9 pontos da equipe Sub-20 do Amazonas FC, eliminando a Onça-pintada do Campeonato Amazonense Sub-20. O clube entrou com recurso e tentará reverter a decisão no Pleno.

