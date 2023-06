Amazon Talent 14 acontece em julho em Manaus

Os ingressos para a 14ª edição do Amazon Talent MMA já estão à venda, com valores de R$ 50 (cadeira) e R$ 80 (Área VIP). Mesas e camarotes estão disponíveis através do número (92) 98204-2820.

Manaus/AM - Foi dada a largada para a 14ª edição do Amazon Talent MMA que acontece em 13 julho, às 20h, na quadra da Escola da Samba Vitória-Régia, localizada no bairro Praça 14, zona Sul de Manaus.

