Sub-13: Filho de Eliza Samudio defende pênaltis em decisão pelo Athletico

Bruninho, filho do ex-goleiro Bruno e da ex-modelo Eliza Samudio, foi destaque em uma partida do Sul-Brasileiro BG Prime, nesta quinta-feira (14), ao defender dois pênaltis e garantir a classificação do Athletico para as semifinais. Ele tem 13 anos e passou a morar em Curitiba com a avó, Sônia Moura, mãe de Eliza.

O Furacão empatou em 2 a 2 com o Juventude no tempo normal, pelas quartas de final. Nas penalidades, com as defesas de Bruninho, o time paranaense avançou com vitória por 4 a 3.