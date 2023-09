Bahia vence o Coritiba de virada na estreia de Ceni e se afasta do Z4

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bahia venceu o Coritiba por 4 a 2, de virada, nesta quinta-feira (14), pela 23ª rodada do Brasileirão, em partida que marcou a estreia do técnico Rogério Ceni. O duelo foi disputado no Couto Pereira, em Curitiba.

Rafael Ratão, Thaciano, Ademir e Biel marcaram os gols do Bahia na partida. Gómez e Andrey balançaram as redes pelo lado do Coritiba.

O jogo ficou marcado por três estreias. Pelo lado do Bahia, Rogério Ceni fez seu primeiro jogo como treinador do clube. No Coxa, Slimani e Samaris jogaram pela primeira vez.

Com o resultado, o Bahia chegou aos 25 pontos e assumiu a 15ª colocação na tabela, abrindo quatro de vantagem para o Santos, primeiro time dentro do Z4 e que perdeu para o Cruzeiro. O Coritiba, por sua vez, segue com 14 e é o lanterna.

O Bahia volta a campo na próxima segunda-feira (18), quando enfrenta justamente o Santos, na Fonte Nova, às 20h (de Brasília). Na quarta-feira (21), o Coritiba visita o Vasco, às 19h. Ambos os jogos são válidos pela 24ª rodada do Brasileirão.

O JOGO

O jogo começou movimentado no Alto da Glória, com o Coritiba abrindo o placar logo aos dois minutos de jogo com um gol de Gómez. No entanto, aos 11', Rafael Ratão empatou para o Bahia aproveitando um rebote de chute de Raul Gustavo que parou na trave.

O Bahia passou a usar os rebotes como arma na partida, marcando dois gols seguidos aos 30 e 35 minutos com Thaciano e Ademir, respectivamente, em lances de sobras na área.

Na segunda etapa, o Bahia optou por se fechar e dificultar a vida do Coritiba, que não conseguiu reagir. O golpe decisivo do confronto aconteceu aos 29 minutos, quando Biel marcou aproveitando um erro crucial do goleiro Luan Polli, que cortou mal uma bola ao sair do gol com os pés.

No último lance da partida, o estreante Slimani serviu Andrey na direita da área e o volante diminuiu o prejuízo para o Coritiba.