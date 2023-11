Suárez ganha bônus de R$ 520 mil e gremistas sonham em reverter saída

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Luis Suárez rompeu a primeira meta de bonificação prevista em seu contrato. Com os gols desta quinta-feira (9), contra o Botafogo, o uruguaio de 36 anos ativou uma de suas cláusulas contratuais com valor de R$ 520 mil. Enquanto isso, a torcida mira reverter a decisão dele de deixar o Grêmio ao fim da temporada.

O QUE ACONTECEU

Luis Suárez chegou a 14 gols no Brasileiro, somados aos dois que marcou na Copa do Brasil, ultrapassou a marca de 15 feitos em competições nacionais e ativou seu primeiro marco de bonificação por gols.

Ainda há gatilhos contratuais previstos com 20 e 25 gols. O valor, neste caso, é o dobro. A quantia será paga no fim do ano.

Ao todo, Suárez marcou 26 gols e deu 16 assistências até agora. A bonificação vale apenas para competições nacionais ou enfrentamentos com o Inter em torneios Estaduais.

TORCIDA SONHA COM PERMANÊNCIA

A direção do Grêmio não nutre grande expectativa sobre a permanência de Suárez no ano que vem. Nos bastidores, isso é tratado como 'impossível', pois o clube se comprometeu a antecipar a saída do jogador, cujo contrato iria até o fim de 2024.

O técnico Renato Gaúcho já afirmou diversas vezes que não poderia iludir o torcedor e que a despedida do uruguaio é iminente.

Entretanto, a torcida, aos gritos, pede a cada jogo que ele permaneça. Das arquibancadas de São Januário, nesta quinta-feira (09), vinham gritos de "Fica, Suárez".

Nas redes sociais o pedido de permanência foi ainda mais forte.

Segundo apurou o UOL, o jogador possui um documento assinado com o Inter Miami que prevê sua chegada em 2024. Por lá, retomará parceria com Lionel Messi, seu amigo desde os tempos de Barcelona.