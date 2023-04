Suárez decide de pênalti, Grêmio vence o Caxias e é hexacampeão gaúcho

Todos os jogadores do elenco do Grêmio foram relacionados, inclusive os lesionados. André Henrique e Nathan, reforços para a temporada, também estavam integrados.

Essa foi a 10ª decisão que os gremistas fizeram na Arena do Grêmio e mantiveram o 100% de aproveitamento. A equipe levou os título da Copa do Brasil (2016), Recopa Sul-Americana (2018), cinco Gauchões e três Recopas Gaúchas.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Grêmio não teve a melhor apresentação, mas contou com o poder de decisão de Luis Suárez para vencer o Caxias por 1 a 0 e ser hexacampeão do Campeonato Gaúcho. Isso não acontecia desde 1990. A partida deste sábado foi na Arena do Grêmio.

