Marcelo será mantido entre os titulares do Fluminense na final do Carioca

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Fluminense terá Marcelo novamente como titular no clássico com o Flamengo, neste domingo (9), pela final do Campeonato Carioca. Fernando Diniz terá uma novidade no Maracanã.

Depois de estrear como titular na Libertadores, Marcelo será mantido na lateral-esquerda e Alexsander como volante para o segundo jogo da final.

Na ida, o veterano ficou apenas no banco de reservas. Com a lesão de Martinelli, o jovem da base foi deslocado para o meio-campo, abrindo espaço para o ex-Real Madrid.

Outro que será mantido é Felipe Melo na zaga. David Braz voltou a treinar com o grupo depois de sentir a coxa antes do jogo da Libertadores, mas deve começar no banco.

Para a vaga de Samuel Xavier, suspenso, Fernando Diniz terá Guga. O lateral-direito foi expulso no primeiro jogo, assim como o treinador. As informações iniciais foram do ge.

Fluminense e Flamengo se enfrentam às 18h (de Brasília), no Maracanã. O jogo de ida foi 2 a 0 para o rubro-negro.