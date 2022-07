Suárez confirma que não jogará no River Plate após queda na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A possibilidade de Luis Suárez reforçar o River Plate chegou ao fim com a queda do clube nas oitavas de final da Libertadores. Ao jornal 'El País' do Uruguai, o atacante de 35 anos disse que estava "entusiasmado", mas confirmou que não assinará com o clube argentino após a derrota para o Vélez Sarsfield por 1 a 0, no placar agregado.

"Estava muito entusiasmada com a possibilidade de ir para o River Plate jogar a Libertadores. Era um sonho que tinha de ganhar um torneio na América do Sul. Como o River caiu, essa possibilidade foi descartada", revelou o uruguaio.

"Há um mês e meio declarei que não ia sair da Europa, mas o River insistiu tanto que cheguei a considerar e havia uma possibilidade", completou.

Nas últimas semanas, o interesse do River em contar com Suárez começou a ser ventilado depois que o Atlético de Madri anunciou que não renovariam seu contrato. A negociação entre as partes chegou até a ser dada como certa por um jornalista argentino.

Se contratado, Suárez reforçaria a equipe a partir das quartas de final da competição. No entanto, o River Plate não conseguiu reverter a derrota por 1 a 0 na partida de ida e, após empatar sem gols em casa, deixou a Libertadores nas oitavas de final diante do Vélez Sarsfield, melando a possibilidade.

Ao 'El País', o jogador também disse que ficou surpreso por não ter sido procurado pelo Nacional, clube que o revelou. "Se cheguei a pensar e me iludir com a possibilidade do River, o mesmo aconteceria com o Nacional, que foi minha casa", acrescentou. "Estou surpreso que os dirigentes nem sequer me chamarar para saber minha situação", completou.

O clube uruguaio, no entanto, foi eliminado na fase de grupos da Libertadores. A equipe ficou na terceira colocação no Grupo C e se classificou para o mata-mata da Sul-Americana. Nas oitavas do torneio, o Nacional venceu o Unión Santa Fe por 4 a 1 no agregado e avançou às quartas.