STJD concede efeito suspensivo e libera Bruno Henrique para jogar no Flamengo





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) aceitou pedido de efeito suspensivo apresentado pelo Flamengo e liberou o atacante Bruno Henrique a atuar pelo clube enquanto aguarda apreciação de apelo da pena de 12 partidas de suspensão, determinada pelo tribunal no início do mês.

O jogador foi julgado pela suspeita de ter compartilhado informação antecipada sobre o recebimento de um cartão amarelo em partida do Flamengo contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro de 2023, para beneficiar um esquema de apostas esportivas envolvendo amigos e familiares.

Condenado pela primeira comissão disciplinar do STJD, o jogador e o clube apelaram ao pleno da corte.

"A medida, aguardada pelo Flamengo diante dos votos divergentes apresentados na 1ª Comissão Disciplinar --que acolheram a preliminar de prescrição-- garante a plena condição de jogo do atacante até o julgamento do caso pelo Pleno do Tribunal. Dessa forma, Bruno Henrique está liberado para atuar normalmente pela equipe rubro-negra", disse o clube em nota.