Sterling está pronto para voltar ao Qatar após ter casa assaltada, diz jornal

Ainda segundo o "The Sun", mesmo se Sterling retornar, ele deve começar no banco diante da França.

De acordo com o jornal "The Sun", o atacante, que teve de retornar ao seu país após ter a casa assaltada durante o Mundial, está aguardando os últimos detalhes de garantia da segurança da família. Se tudo ocorrer conforme o planejado, ele pode ficar à disposição no jogo contra a França, no sábado (10), às 16h (de Brasília), pelas quartas de final.

