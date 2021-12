Stephen Curry alcança marca inédita de 3000 bolas de três na NBA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ala-armador Stephen Curry, do Golden State Warriors segue escrevendo seu nome na história da NBA. Nesta terça-feira (28), o jogador de 33 anos alcançou mais uma marca inédita ao se tornar o primeiro jogador da história da principal liga americana de basquete a converter três mil bolas de três pontos. O recorde foi registrado em uma derrota de seu time para o Denver Nuggets, por 89 a 86, em jogo válido pela temporada regular. A marca foi alcançada no fim do terceiro quarto da partida, quando os Warriors perdiam por 74 a 58. Curry recebeu a bola no canto direito do ataque e arremessou sobre a marcação do argentino Facundo Campazzo para anotar a cesta de três pontos de número 3000. O time de Curry ainda buscou uma grande reação no último quarto, mas não conseguiu reverter o placar. Além da nova marca estabelecida, Curry igualou um outro recorde que já pertencia a ele: o de mais jogos consecutivos convertendo bolas de três pontos: 157. A marca pode ser quebrada amanhã, a partir das 23h30 (de Brasília), quando os Warriors voltam à quadra contra os mesmos Nuggets. Mesmo com a derrota, os Warriors têm a melhor campanha da NBA, com 27 vitórias e sete derrotas. A equipe lidera a conferência Oeste da competição com um jogo a mais que o Phoenix Suns, que pode igualar a campanha do time de Curry. Mais bolas de três na história No dia 14 de dezembro, Stephen Curry já havia se tornado o jogador com mais bolas de três pontos convertidas na NBA, superando o recorde de Ray Allen: 2.973 cestas. A antiga marca já durava mais de onze anos.

