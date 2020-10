Sport vence o Bahia em Salvador e entra no G6 do Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Confirmando a boa fase, o Sport venceu o clássico contra Bahia na noite deste domingo (4) por 2 a 1, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Jair Ventura viajou ao Pituaçu após dez dias de preparação desde sua última vitória, contra o Corinthians.

Hernane abriu o placar de pênalti ainda no primeiro tempo e ampliou na etapa complementar com Marcão. Saldanha ainda diminuiu para o Bahia. Com o resultado, o Sport terminará a rodada dentro do G6.

Já o Bahia continua próximo à zona de rebaixamento. O time de Mano Menezes está na 16ª colocação e só ficou ali porque Coritiba, Bragantino e Botafogo empataram suas partidas.

Na quarta-feira (7), o Sport vai ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo. No mesmo dia, o Bahia receberá o Vasco em Salvador.

O destaque da partida foi Luan Polli. O Sport deve agradecer muito ao seu goleiro por conseguir sair com a vitória. Mesmo sofrendo dois gols, um deles anulado, Luan fez ótimas defesas no segundo tempo e conseguiu evitar a reação do Bahia.

O Sport abriu o placar no fim do primeiro tempo. Aos 37 minutos, Patric ia finalizar quando foi derrubado por Juninho Capixaba. O árbitro Rafael Traci sinalizou a penalidade e coube a Hernane "Brocador" abrir o placar, fazendo paradinha e mandando a bola no canto.

Após o intervalo, os pernambucanos aumentaram a diferença. Em uma cobrança de falta quase na bandeira de escanteio, Thiago Neves mandou a bola para a área e Marcão cabeceou com força para o fundo das redes, aumentando a vantagem do Sport aos 8 do segundo tempo.

Aos 35 minutos, Mano Menezes tirou Nino Paraíba e apostou em mais um atacante, o jovem Saldanha. Em sua primeira jogada, ele cabeceou a bola alçada após cobrança de escanteio e diminuiu para o Bahia.

Aos 49 minutos do segundo tempo, o Bahia alcançou o empate com Gregore. Porém, o VAR avisou para a arbitragem em campo que houve um toque de mão de Clayson na disputa de bola e o lance foi invalidado.

BAHIA

Douglas Friedrich; Nino Paraíba (Saldanha), Ernando, Lucas Fonseca, Juninho Capixaba; Gregore, Elias, Ramires (Daniel); Marco Antônio (Clayson), Gilberto, Élber (Fessin). T.: Mano Menezes

SPORT

Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson, Sander; Marcão Silva, Ricardinho, Thiago Neves (Jonatan Gomez), Lucas Mugni (Chico); Hernane (Leandro Barcia), Marquinhos (Luciano Juba). T,: Jair Ventura

Estádio: Pituaçu, em Salvador (BA)

Juiz: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Clayson e Gilberto (Bahia); Luan Polli, Marcão Silva e Marquinhos (Sport)

Gols: Hernane, aos 37min do primeiro tempo, e Marcão Silva, aos 8min do segundo tempo (Sport); Saldanha, aos 35min do segundo tempo (Bahia)