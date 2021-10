Sport vence e acaba com invencibilidade do Corinthians de Sylvinho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians perdeu para o Sport na tarde deste sábado (9), pelo Campeonato Brasileiro, por 1 a 0. O gol, marcado aos 35 minutos da segunda etapa, foi de Paulinho, que chutou da entrada da área para bater Cássio.

Com o resultado, a equipe perdeu uma invencibilidade de dez partidas e a chance de assumir, ainda que provisoriamente, a vice-liderança da competição. Se tivesse vencido, chegaria aos 40 pontos e ultrapassaria Flamengo, Palmeiras e Fortaleza. Todas essas equipes, porém, ainda jogam na rodada, e o clube carioca tem partidas atrasadas ainda para disputar.

Por ora, o Corinthians segue na quinta colocação do Nacional, com 37 pontos.

A partida foi marcada por um protesto da arbitragem. Antes do início da disputa, o árbitro Savio Pereira Sampaio e os assistentes Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Júnior se ajoelharam e levantaram seus instrumentos de trabalho, apito e bandeira. A ação, que está sendo feita em todas as partidas da rodada, é contra a agressão sofrida por Rodrigo Crivellaro durante partida da Série B do Campeonato Gaúcho entre Guarani de Venâncio Aires e São Paulo-RS, na última segunda (4).

Crivellaro, que apitava a partida, foi agredido pelo jogador Willian Ribeiro, do São Paulo-RS, que lhe acertou um soco e depois desferiu um forte chute contra sua nuca enquanto estava no chão.

O árbitro saiu de ambulância, teve uma lesão numa vértebra e vai ficar afastado do trabalho por no mínimo 90 dias. Há ainda a possibilidade de passar por uma cirurgia.

Já Ribeiro, que foi preso em flagrante após a agressão, responderá em liberdade pelo seu ato. Ele também deverá ser suspenso do futebol por um período. O São Paulo-RS rescindiu o contrato com o jogador.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta (13), quando recebe o Fluminense na Neo Química Arena, às 21h.

O Sport, por sua vez, deixa a zona de rebaixamento com o resultado, e empurra o Santos para lá. Agora, é o 16º, com 26 pontos. O resultado consolida a recuperação da equipe pernambucana no torneio. É a terceira vitória seguida do time. As outras foram contra Grêmio e Juventude. Sua próxima partida é contra o Cuiabá, fora de casa, na quinta (14), às 19h.

SPORT

Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere (Chico), Sabino e Sander; Marcão, Zé Welison, Luciano Juba (Paulinho Moccelin), Everton Felipe (Tréllez) e Gustavo Oliveira (Leandro Barcia); Mikael. T.: Gustavo Florentín

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Mosquito); Gabriel Pereira (Luan), Giuliano, Renato Augusto (Gustavo Mantuan) e Roger Guedes; Jô (Adson). T.: Sylvinho

Estádio: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Júnior (DF)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Marcão, Sander, Paulinho Moccelin e Héctor Nuñez (SPO)

Gol: Paulinho Moccelin (SPO), aos 35'/2ºT