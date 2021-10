Fluminense empata sem gols com Atlético-GO e é vaiado no Maracanã

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Fluminense e Atlético-GO empataram em 0 a 0 em partida disputada na tarde deste sábado (9), no Maracanã, válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Goiânia chegou a marcar um gol, com João Paulo, mas teve o lance anulado por impedimento.

O apito final do confronto foi seguido de vaias da torcida do Fluminense, que, em seu segundo encontro com o time desde a reabertura das arquibancadas, viu novo resultado frustrante. Na última quarta (6), a equipe tricolor já havia perdido para o Fortaleza por 2 a 0 no Maracanã.

Com o resultado, o Fluminense foi aos 33 pontos, ainda dois a mais que o Atlético-GO, agora com 31. Ambas as equipes seguem na parte intermediária da tabela e podem perder posições até o final da rodada, que se estenderá até a segunda-feira (11).

Na próxima rodada, o Fluminense visitará o Corinthians, na quarta (13), em Itaquera. No dia anterior, há compromisso marcado entre o Atlético e o Red Bull Bragantino no interior de São Paulo.

FLUMINENSE

Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André (Martinelli), Yago Felipe e Nonato (Arias); Caio Paulista (John Kennedy), Luiz Henrique (Lucca) e Fred (Bobadilla). T.: Marcão

ATLÉTICO-GO

Fernando Miguel, Dudu(Arnaldo), Wanderson, Éder e Igor Cariús; Willian Maranhão, Matheus Barbosa (Baralhas) e João Paulo; André Luís (Natanael), Zé Roberto (Montenegro) e Ronald (Janderson). T.: Eduardo Souza

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Público e renda: 2.200; R$ 78.132,00

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Auxiliares: Neuza Ines Back (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Cartões amarelos: John Kennedy e Luccas Claro (FLU); Ronald e Éder (ACG)