Sport formaliza saída de trio de ataque, incluindo Vagner Love

O Sport segue processo de reformulação no elenco para 2024 e anunciou mais duas saídas, além de formalizar a despedida de Vagner Love: dos atacantes Gabriel Santos e Wanderson. Eles terminavam contrato neste fim de ano e não permanecem no clube.

A informação foi confirmada pelo GE. A dupla estava no fim da fila do ataque rubro-negro nos últimos meses, preteridos por opção técnica de Enderson Moreira, só voltando a ganhar chances na reta final da Série B, consumada com o não acesso do clube.

Gabriel Santos, inclusive, voltou a pegar relação na última partida do Leão no campeonato, contra o Sampaio Corrêa, sendo acionado no decorrer do jogo.

Já Vagner Love, em conversas com o rival Náutico, tratou de se antecipar e, nas redes sociais, tirou a identificação de atleta do Sport, sem uma despedida. Pelo menos, por ora.

Com a camisa rubro-negra, Gabriel Santos, Wanderson e Vagner Love conquistaram o título estadual de 2023. O último, diga-se, sendo decisivo na campanha, ao marcar gols nas finais.