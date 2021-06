Sport e Cuiabá ficam no empate, sem gols, pelo Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jogando em casa neste domingo (27), o Sport ficou no empate, sem gols, contra o Cuiabá. O resultado não foi bom para nenhuma das equipes, já que ambas seguem na parte inferior da tabela, próximas da zona de rebaixamento.

As equipes voltam a campo no meio de semana em duelos válidos pela 8ª rodada do Brasileirão Série A. O Sport tem pela frente o Santos, fora de casa, na quarta-feira (30), às 20h30. Por outro lado, na quinta-feira (1), o Cuiabá recebe o Flamengo, às 20h.

O Sport pressionou no início do primeiro tempo. André tentou jogada na área e, ao finalizar, ficou reclamando de toque no braço de Rafael Gava. Analisado pelo VAR, o lance foi considerado normal. Pouco depois, Júnior Tavares tentou finalização que parou em defesa tranquila de Walter.

O Cuiabá também partiu para o ataque. Clayson por duas vezes invadiu a área em velocidade e foi travado na hora certa por Rafael Thyere na primeira e por Sabino na segunda. Já Elton em chute de fora, e Pêpê em tentativa de gol olímpico pararam em Maílson.

A partida seguiu muito equilibrada e sem muitas chances no 2° tempo. Pelo lado do Sport, Hayner tentou chute de esquerda de fora da área, mas pegou mal e mandou sem perigo para Walter.

A maior oportunidade aconteceu já nos minutos finais. Lucas Hernández alçou bola na área e encontrou Danilo Gomes sozinho no meio da defesa. O meia tentou finalizar de primeira e, mesmo livre e com o goleiro já batido, mandou por cima do gol.

SPORT

Maílson, Hayner, Rafael Thyere, Sabino e Júnior Tavares; Marcão, Betinho (Zé Welison, aos 0'/2°T), Thiago Lopes (Neilton, aos 0'/2°T) e Thiago Neves (Paulinho Moccelin, aos 40'/2°T); Everaldo (Mikael, aos 38'/2°T) e André (Tréllez, aos 32'/2°T). Técnico: Umberto Louzer.

CUIABÁ

Walter, João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel (Lucas Hernández, aos 35'/2°T); Yuri, Rafael Gava (Uillian Correia, aos 23'/2°T), Clayson (Guilherme Pato, aos 35'/2°T) e Pepê (Camilo, aos 23'/2°T); Jonathan Cafú (Danilo Gomes, aos 13'/2°T) e Elton. Técnico: Luiz Fernando Iubel.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 0 CUIABÁ

Local: Estádio Ilha do Retiro, em Recife-PE

Data/Horário: 27 de junho de 2021, às 20h30

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

Cartão Amarelo: João Lucas (Cuiabá).