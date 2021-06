São Paulo busca empate contra o Ceará, mas segue no Z4 do Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em um jogo marcado pela desatenção dos defensores dos dois times, Ceará e São Paulo ficaram no empate por 1 a 1, na noite deste domingo (27). O resultado mantém o Tricolor na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro após sete rodadas, enquanto o Vozão estaciona no meio da tabela e interrompe o desejo de entrar no grupo dos seis primeiros classificados.

O confronto no Castelão não foi de grande qualidade técnica. O Ceará começou recuado, apostando na velocidade dos contra-ataques, e o São Paulo focou na qualidade técnica de seus meio-campistas. Os primeiros minutos foram mornos, sem grandes lances de perigo, até que arrancada de Saulo Mineiro e a desatenção da zaga são-paulina resultou no gol de Jorginho ainda no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o São Paulo mudou a postura dentro de campo, passou a ser mais organizado e logo conseguiu o empate em um gol contra do lateral Gabriel Dias. Daí em diante, a partida voltou a entrar em equilíbrio, os dois treinadores abriram suas equipes, colocaram atacantes em campo, mas não conseguiram reverter o resultado.

A equipe do Ceará reclamou bastante de um suposto pênalti cometido por Reinaldo dentro da área. Buiú cruzou e Reinaldo esticou a perna para desviar a bola, que acabou resvalando em seu braço direito. O VAR analisou o lance, mas não viu irregularidade.

O Ceará volta a campo na próxima quinta-feira (1°) para enfrentar o líder Red Bull Bragantino, no interior de São Paulo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor do Morumbi joga um dia antes, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. O clássico Majestoso marca a possibilidade do São Paulo quebrar o tabu de jamais ter vencido o rival atuando em Itaquera.

CEARÁ

Richard; Gabriel Dias, Messias, Gabriel Lacerda (Buiú) e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Marlon (Charles), Lima (Vina), Jorginho (Kelvyn), Mendoza; Saulo Mineiro (Jael). Técnico: Guto Ferreira.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Daniel Alves, Rodrigo Nestor (Rigoni), Liziero, Igor Gomes (Luan) e Wellington; Vitor Bueno (Pablo) e Eder (Benítez). Técnico: Juan Branda.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 x 1 SÃO PAULO

Competição: Campeonato Brasileiro - 7ª rodada

Data: 27/06/2021 (domingo)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Emerson Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Jorginho, Gabriel Lacerda, Jael e Saulo Mineiro (Ceará); Hernanes, Wellington, Eder, Bruno Alves, Benítez e Reinaldo (São Paulo)

Gols: Jorginho, do Ceará, aos 22 minutos do 1º tempo, e Gabriel Dias (contra, SPA), aos 6 minutos do 2º tempo.