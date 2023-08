Soteldo entra, dá duas assistências e Santos vira contra Grêmio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos virou para cima do Grêmio neste domingo (20) e venceu por 2 a 1 na Vila Belmiro, na 20ª rodada do Brasileirão. Soteldo saiu do banco para entrar no jogo e dar os dois passes para os gols da vitória.

Os gols foram marcados por Marcos Leonardo e Furch, para os donos da casa, enquanto Cristaldo fez para os visitantes.

O Grêmio é o 5º colocado, com 33 pontos, enquanto o Santos é o 17º, com 21.

O gol da virada foi num lance incrível. A bola parecia que ia sair e Ferreirinha, do Grêmio, desistiu do lance. Só que ela pegou um efeito, pingou pra dentro do campo e o Santos armou o ataque preciso.

O jogo marcou o retorno da torcida à Vila Belmiro.

O Santos visita o Atlético-MG no próximo domingo (27), enquanto o Grêmio recebe o Cruzeiro no mesmo dia.

Como foi o jogo

O Santos controlou mais a posse de bola no começo da partida, mas teve dificuldade na criação de jogadas.

Por outro lado, o Grêmio preferiu reagir às ações do adversário e franqueou a posse de bola, subindo ao ataque com velocidade em contra-ataques.

Na segunda etapa, os dois times produziram mais. Os visitantes abriram o placar primeiro, mas as mudanças de Diego Aguirre recolocaram o Santos no jogo.

Soteldo fez a diferença. Foi logo no primeiro toque de bola que o jogador conseguiu dar um bom passe para Marcos Leonardo, que empatou o jogo para os donos da casa, e também foi dele o passe para Furch virar o placar.

Lances importantes

Bem pertinho. Boa roubada de Lucas Lima, do Santos, e Jean Lucas esticou para Mendonza. Ele bateu de pé direito e a bola passou raspando a trave.

Quase. Fábio, do Grêmio, cruzou a bola na grande área e João Pedro antecipou a defesa, cabeceando bem, mas à esquerda do gol.

Desvio. Marcos Leonardo tocou na bola após cobrança de falta de Jean Lucas, mas mandou sobre a trave. Boa chance para o Santos.

0x1. Em bom ataque do Grêmio, João Basso afastou a bola mal e ela sobrou para Cristaldo, que emendou um chutaço. Ela desviou no zagueiro e enganou o goleiro João Paulo, abrindo o placar aos três minutos do segundo tempo.

Defesaça. Pepê invadiu a grande área e passou para Ferreira, que acertou um balaço. João Paulo, do Santos, se esticou todo e fez a defesa.

1x1. Foi assim que Soteldo entrou em campo que ele produziu o lance do gol de empate do Santos. Ele enfiou a bola para Marcos Leonardo e o atacante bateu cruzado, de primeira, vencendo Gabriel Grando, aos 18 minutos do segundo tempo.

2x1. Foi um vacilo do Grêmio. Ferreirinha desisitu da jogada porque achou que a bola ia sair. Mesmo com o desespero do renato Gaúcho no banco, só os santistas forma pra jogada. Mendonza deu um passe de três dedos para Soteldo, que invadiu a grande área, esperou o goleiro sair e tocou para Furch só empurrar para a rede aos 44 do segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 x 1 GRÊMIO

Data: 20/08/2023

Local: Vila Bemiro

Hora: 16h (de Brasília)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreirai (MG)

Cartões amarelos: Reinaldo (GRE, 2x), Joaquim (SAN), Fábio (GRE), Marcos Leonardo (GRE), Furch (SAN), Gustavo Martins (GRE), João Paulo (SAN), Dodô (SAN)

Cartões vermelhos: Reinaldo (GRE, dois amarelos), Renato Gaúcho (GRE),

Gols: Cristaldo (GRE), aos 2' do 2º tempo (0-1); Marcos Leonardo (SAN), aos 18' do 2º tempo (1-1), Furch (SAN), aos 44' do 2º tempo (2-1)

SANTOS

João Paulo; Joaquim (Rincón), João Basso e Alex; Lucas Braga (Dodi), Rodrigo Fernández (Nonato), Jean Lucas e Dodô; Lucas Lima (Soteldo); Mendoza e Marcos Leonardo (Furch). Técnico: Diego Aguirre.

GRÊMIO

Gabriel Grando; Fabio, Rodrigo Ely, Bruno Alves e Reinaldo; Carballo (Gustavo Martins) e Pepê (Ronald); Bitello, Cristaldo e Ferreira; João Pedro (André). Técnico: Renato Portaluppi.