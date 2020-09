Soteldo encontra delegação do Santos no Rio e treina

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Yeferson Soteldo viajou ao Rio de Janeiro para encontrar a delegação do Santos que treinou na tarde desta segunda (21) no CT do Fluminense. O venezuelano participou da atividade, treina novamente nesta terca (22) pela manhã e viaja com o grupo para o Equador, onde o Peixe enfrenta o Delfín na quinta-feira (24), às 23h, pela Libertadores.

Ao contrário do atacante, o volante Alison segue em Santos e tem pouquíssima chance enfrentar o Delfín. O camisa 5 foi preservado do duelo com o Botafogo e não viajou com Soteldo ao Rio.

Alison acusou dores musculares durante a última semana e ainda não está 100%. Ele foi substituído por Jean Mota diante do Botafogo, recuando Diego Pituca para a função de primeiro volante.

PENDURADOS

Os zagueiros Luan Peres e Lucas Veríssimo estão pendurados com dois cartões amarelos na Libertadores.

CONFIRA O BOLETIM MÉDICO DESTA SEGUNDA NO SANTOS

Luiz Felipe: sofreu uma avulsão do tendão do adutor esquerdo. Iniciou a transição, mas sem prazo para retorno;

Renyer: segue em transição para o gramado após a gravíssima lesão sofrida, o rompimento do ligamento cruzado do joelho direito;

Alison: acusou dores muscular e foi preservado.